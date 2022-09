Salernitana-Empoli, Nicola: “Avversario con gioco consolidato. C’è molta curiosità”

"Domani affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L’Empoli ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire. Sarà la terza partita in una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti". Così Davide Nicola ha presentato la quinta giornata di Serie A in cui la Salernitana affronterà l'Empoli di Paolo Zanetti. Un test probante per i granata che vogliono dare continuità ai pareggi ottenuti sui campi di Bologna e Udinese e alla vittoria contro la Sampdoria. Il match è in programma domani alle ore 18.30 nell'incandescente cornice dell'Arechi di Salerno. Di seguito, le dichiarazioni di Nicola.