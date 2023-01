Salernitana, dietrofront Iervolino: contatti per il ritorno di Nicola. Le ultime

Salernitana, continuano i contatti per il ritorno in panchina di Davide Nicola

Le riflessioni, l'ufficialità e il dietrofront. E' questo il riassunto di quanto sta accadendo in casa Salernitana dopo il pesante ko della squadra granata per 8-2 contro l'Atalanta nel match dell'"Gewiss Stadium" di Bergamo, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.