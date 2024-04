Salernitana, Colantuono: “Ci siamo battuti alla pari, alla fine il gol era evitabile”

L'avvento di Stefano Colantuono in panchina non ha cambiato il disastroso trend stagionale della Salernitana . Altra sconfitta all' Arechi per i granata, battuti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano e sempre più ultimi in classifica nel campionato di Serie A . L'impresa salvezza è diventata già da tempo impossibile per la compagine campana, che nonostante una discreta gara non è riuscita a fare punti contro l'ottima formazione toscana reduce dal passaggio in semifinale di Conference League . Colantuono prova ad analizzare il momento critico della sua squadra in sede di conferenza stampa post match.

“Solitamente dopo la partita non mi piace parlare molto perché l’adrenalina è ancora in circolo e si rischia di dire cose inesatte. Magari domani con calma faremo l’analisi di una partita che comunque a me non è dispiaciuta. Ci siamo divisi con ordine, la Fiorentina è una squadra che palleggia molto, non lo fa solo con la Salernitana ma con tutti, ma non ha creato occasioni importantissime anzi direi che erano state quasi nulle. Il primo tempo è finito 0-0 e potevamo fare qualcosa di più noi rispetto alla fase offensiva per come l’avevamo preparata, poi il secondo tempo uguale. È andata così. Mi dispiace che a dieci minuti dalla fine dobbiamo prendere quel gol che è evitabilissimo. Magari avremmo portato a casa un pareggio che non cambia in maniera drastica la classifica però ci avrebbe dato un po’ di morale. Mi dispiace per i ragazzi, per la gente che anche oggi è venuta e per la proprietà e il presidente. Posso dire poco. Per 80 minuti abbiamo fatto la nostra partita. L’annata ormai è così, certi episodi ti danneggiano e andarla a rimetterla a posto in dieci minuti diventa difficile. Candreva? È uscito per un problemino fisico. Anche Sambia e Basic sono usciti per un problemino, siamo un po’ in emergenza con molti giocatori fuori. Le problematiche sono tante, dobbiamo fare mea culpa per i dieci minuti finali che potevamo gestire meglio. Dia? Con il giocatore non ho problemi, è fuori rosa per una scelta che ha preso la società da qualche settimana e rimane così. Gli altri indisponibili avrebbero fatto comodo. Non penso alla retrocessione aritmetica, oggi ci siamo battuti alla pari con una delle grandi del campionato. Dobbiamo rimboccarci le maniche e preparare la sfida contro il Frosinone".