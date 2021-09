Salernitana, Castori: “Guardiamo al futuro, c’è fiducia. Siamo sulla strada giusta”

Le parole del tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, a margine del pareggio maturato contro il Verona

La Salernitana riacciuffa il Verona e conquista un prezioso pari in casa. 2-2: è questo il risultato della rocambolesca sfida tra la compagine granata e gli scaligeri, andata in scena questo pomeriggio alle 18:30. Non basta Kalinic alla formazione ospite per espugnare l'Arechi. Nel recupero del primo tempo la Salernitana la riapre con Gondo poi, al 76°, arriva il pari di Mamadou Coulibaly che regala alla formazione campana il primo punto in classifica. Un risultato analizzato dal tecnico granata, Fabrizio Castori, intervenuto nel post-gara ai microfoni di "DAZN".

“Abbiamo recuperato una partita giocando con grandissima intensità e cuore, con la voglia tipica di una squadra che non voleva perdere, sarebbe stato ingiusto farlo. Abbiamo confermato la bella prova contro l’Atalanta, questo è indice di crescita. Ci siamo assestati su livelli più alti rispetto alle prime gare, siamo sulla strada giusta. A livello di morale questo punto sposta molto perché la quinta sconfitta sarebbe stata difficile da digerire. Io guardo al futuro, non conto le prime partite, non eravamo noi. La squadra ha cominciato a essere una squadra vera con l’Atalanta. Abbiamo cambiato modulo di gioco, ora abbiamo più capacità offensiva con i tre davanti. Dobbiamo migliorare ancora alcuni automatismi e scivolate in difesa o sulla linea mediana, sono state fatte tante cose buone, dobbiamo essere fiduciosi”.

Chiosa finale su Gondo: “Lo conosco bene, è stato con noi l’anno scorso, si abbina bene a tutti gli altri attaccanti per le caratteristiche che ha. Quando è arrivato era molto allenato, gli mancava solo la partita e in queste due gare ha fatto molto bene, ha dato la profondità che in un momento come questo serviva. Conosce bene il nostro calcio e lo interpreta alla grande. Anche sotto l’aspetto qualitativo abbiamo fatto un’ottima partita”.