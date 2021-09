Salernitana, Castori: “Col Verona voglio vedere i progressi visti contro l’Atalanta”

Alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato, valido per la 5a giornata di Serie A, Salernitana-Verona, il tecnico dei granata Castori ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa

Alla vigilia della sfida tra Salernitana e Verona in programma allo Stadio "Arechi", mercoledì 22 settembre con inizio alle ore 18.30, il tecnico della compagine granata , Fabrizio Castori , nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara ha presentato la sfida contro gli scaligeri di del neo tecnico Igor Tudor , reduci dal successo per 3-2 contro la Roma di José Mourinho .

La squadra allenata dall'ex tecnico di Carpi, Cesena e Trapani è reduce dal ko interno contro l' Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini e cerca un pronto riscatto domani sera, contro l' Hellas Verona , nell'auspicio di muovere la classifica che la vede momentaneamente fanalino di coda con zero punti conquistati dopo le prime quattro giornate di Serie A . Mediagol.it ha raccolto le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di origine marchigiana durante il consueto incontro con gli operatori dell'informazione specializzata.

"Domani mi aspetto che la squadra confermi i progressi mostrati contro l’Atalanta e faccia una prestazione importante per tutto l’arco della partita. Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa intensità per tutta la gara perché abbiamo la necessità di fare punti. Il Verona è un avversario di valore che merita rispetto ma dobbiamo essere concentrati nel fare la nostra partita per ottenere un risultato positivo. La condizione della squadra sta crescendo, domani torna a disposizione Veseli, un giocatore che può dare un contributo importante alla squadra. Il supporto del pubblico sarà fondamentale anche domani perché ci aiuterà a superare le difficoltà che possiamo incontrare durante la gara".