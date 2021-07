Salernitana, Capezzi sicuro: “Squadra da completare, ma faremo una grande annata”

la mezzala della compagine campana ha sottolineato tutta la sua fiducia per la nuova annata sportiva che, in Serie A, attende il club amaranto

Queste le parole di Leonardo Capezzi, perno del centrocampo della Salernitana intervenuto in merito all'intensa stagione di Serie A che aspetta la formazione allenata da Fabrizio Castori . La mezzala cresciuta nella Fiorentina , ha parlato con spiccato ottimismo e fiducia della prossima annata sportiva, esprimendo tutte le sue sensazioni positive in merito al ritiro svolto dal gruppo campano in quel di Cascia.

Direttamente dalla sede del raduno pre season del club, il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa per ribadire la sua personale fiducia nel progetto della Salernitana, effettuando un bilancio di quanto svolto nel quartier generale estivo della squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Il bilancio del ritiro e' positivo. Siamo partiti un po' 'rimaneggiati' ma stanno arrivando nuovi giocatori e sta crescendo la condizione fisica. Siamo in costruzione ma stiamo lavorando al meglio e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. I nuovi arrivati stanno assimilando quello che vuole il mister. La strada e' ancora lunga, la rosa deve completarsi, pero' l'atteggiamento e' quello giusto. Iniziare il ritiro con la rosa al completo e' quello che tutti vorrebbero ma non e' facile, il mercato e' lungo e ha le proprie dinamiche. Abbiamo perso un blocco di giocatori importanti e questo ha complicato le cose. Sicuramente presto arriveranno nuovi compagni pronti a dare il loro contributo e la rosa sarà ultimata".