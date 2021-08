Salernitana, Bonazzoli: “Niente alibi, restiamo fiduciosi. Noi pronti a lottare”

Le parole dell'attaccante della Salernitana, Federico Bonazzoli, a margine del ko rimediato contro la Roma

La Roma vince all'Arechi, travolgendo la Salernitana per 4 reti a 0, e centrando la seconda vittoria in Serie A. La formazione di Mourinho resta a punteggio pieno: decidono la doppietta di Pellegrini e le reti di Veretout e Abraham. Un risultato analizzato dall'attaccante granata, Federico Bonazzoli , intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della sfida.

“Quando giochi contro queste grandi squadre devi cercare di restare sempre lì. Nei primi quarantacinque minuti ci siamo riusciti, poi la Roma ha campioni a cui basta una giocata per far gol e quando lo subisci il match cambia. Dobbiamo restare fiduciosi e cercare di non mollare per trovare i punti che ci servono. Il mio ruolo? Mi piace più giocare con una punta vicina perché le mie caratteristiche mi portano verso questa direzione. Siamo una neopromossa, dobbiamo lottare sempre, soprattutto in casa per costruire la salvezza. Ho cercato di adattarmi oggi al ruolo che mi ha chiesto il mister, c’era da fare questo tipo di partita, ma chiaramente il mio ruolo preferito è a supporto della punta”.