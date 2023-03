Salernitana-Bologna, probabili formazioni: ok Piatek, vantaggio Barrow su Arnautovic

Al via ieri sera la ventisettesima giornata di Serie A, con gli anticipi andati in scena al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia ed al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Al Sassuolo basta un gol di Berardi per battere lo Spezia, che scivola al diciassettesimo posto in classifica a +5 dalla zona retrocessione. Successo anche per l'Atalanta di Gasperini, che in rimonta batte l'Empoli, dopo l'iniziale vantaggio per la formazione ospite siglato da Ebuehi. La Dea la raddrizza nella ripresa, prima con il gol messo a segno da De Roon e successivamente la ribalta grazie al gol vittoria di Hojlund.