Salernitana, Bohinen: “Ottimo rapporto con Nicola. Serie A difficile, Botheim…”

Procede la preparazione della Salernitana agli ordini di Davide Nicola , in vista dell'imminente inizio della nuova stagione di Serie A . Diversi innesti di calciomercato per la compagine granata, vogliosa di ripetere la salvezza conquistata nello scorso campionato. Nella giornata di oggi amichevole contro il Wieczysta Krakow, quarto test per la Salernitana. Al termine del match, il centrocampista Emil Bohinen ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Ci stiamo allenando bene qui in Austria, la Serie A è un campionato molto difficile e dobbiamo farci trovare pronti fin dall’inizio. Spero che la stagione che sta per iniziare sia migliore di quella dello scorso anno, stiamo lavorando bene e cercheremo di partire forte fin dall’inizio. Ho un ottimo rapporto con il mister, mi piace essere coinvolto nel gioco della squadra quindi spero sempre di avere sempre di più la gestione della palla durante la gara. Arrivare in Nazionale è un mio obiettivo, ma so che dovrò lavorare duramente con la Salernitana per conquistarla. Botheim è un grande amico ed un ottimo calciatore, sono felice sia qui alla Salernitana. Per me la cosa più importante è giocare bene e migliorare il gioco per cercare di vincere più partite possibili. I calci di punizione sono un’opportunità importante per segnare e li provo in allenamento per cercare di migliorare"