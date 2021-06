Salernitana, avv. Gentile: “Trust? Nessuna bocciatura, chiarimenti entro sabato”

Acque agitate in casa Salernitana. Settimane complicate per la Salernitana, in attesa di conoscere il proprio destino, da giorni sempre più in bilico. Dopo la decisione della FIGC di bocciare la proposta di trust presentata da Lotito e Mezzaroma,...

Settimane complicate per la Salernitana, in attesa di conoscere il proprio destino, da giorni sempre più in bilico. Dopo la decisione della FIGC di bocciare la proposta di trust presentata da Lotito e Mezzaroma, il club campano, sarà costretto a presentare una nuova proposta entro il prossimo 3 luglio per non rischiare l'esclusione dal prossimo campionato di Serie A.

A fare il punto della situazione, intercettato ai microfoni de 'IlMessaggero.it', è l'avvocato della Salernitana GianMichele Gentile: "Non è corretto. Nessuna bocciatura o problemi, la FIGC ci ha chiesto dei chiarimenti e un’integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e non oltre e sarà fatto. É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia".