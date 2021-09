Salernitana-Atalanta, Castori: “Ho ritrovato la mia squadra. La salvezza arriverà”

Le parole del tecnico dei granata al termine della sfida persa di misura contro la Dea

Le difficoltà palesate dall' Atalanta sono state evidenti, con la Salernitana che ha offerto una prestazione convincente, dimostrando grande spirito di abnegazione, provando a fare breccia nella fase difensiva atalantina. Match equilibrato che ha visto per larghi tratti gli uomini di Castori dominare e creare occasioni, ma che è stato portato a casa dai ragazzi di Gasperini , che si sono mostrati cinici e in una delle prime occasioni del match hanno fatto centro con Duvan Zapata .

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di Sky il tecnico della SalernitanaFabrizio Castori, che si è comunque detto soddisfatto per la bella prova fornita dai suoi ragazzi contro una squadra più blasonata e abituata a calcare palcoscenici internazionali: "Una base di partenza, ho ritrovato la mia squadra, quella che gioca con aggressività, in verticale. Abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta, che gioca in Champions League. È una sconfitta immeritata, purtroppo poi le occasioni hanno deciso la gara, però come prestazione è un riferimento da prendere come punto di riferimento perché giocando così la salvezza arriverà”.