Salernitana, adesso è ufficiale: esonerato Nicola, panchina affidata a Paulo Sousa

Doveva terminare un mese fa l'avventura di Davide Nicola alla Salernitana , poi la lettera, i ripensamenti di Iervolino e il richiamo definitivo. Tre ko ed un successo nel post disfatta di Bergamo, troppo poco per mantenere la fiducia già ridotta ai minimi termini trenta giorni prima. Per il mister ex Crotone e Torino decisiva la sconfitta senza appello in quel di Verona , sfida valida per la lotta salvezza e vinta di misura dalla formazione di Zaffaroni .

Una formazione come quella dei granata meriterebbe una classifica decisamente differente rispetto a quella attuale. Troppo pochi i quattro punti di distacco dalla zona retrocessione per i campani che adesso vedranno in Paulo Sousa la nuova guida tecnica del presente e possibilmente del futuro. Un semestre di contratto con opzione automatica per un ulteriore stagione in caso di salvezza per l'allenatore portoghese, selezionato dalla dirigenza in questione per risollevare le sorti di una squadra priva di identità, intensità, grinta e coraggio. Svuotata tatticamente e gettata nell'improvvisazione che ha contraddistinto le ultime uscite stagionali, generando prestazioni e risultati al di sotto delle aspettative, che hanno portato ad un inevitabile cambio in panchina. Quest'ultimo, probabilmente, divenuto necessario per entrambe le parti.