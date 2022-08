Sabatini: “Addio alla Salernitana? Io manco al calcio. Sampdoria, fossi ricco…”

"Fossi ricco comprerei subito la Sampdoria - dichiara Sabatini, che è stato responsabile dell'area tecnica del club blucerchiato dell'allora patron Massimo Ferrero. Rottura con la Salernitana? Io manco al calcio, è paradossale che non stia lavorando ma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio. Divergenze con Iervolino? È una cosa già talmente antica che è come se non fosse mai successa. Nella vita sono caduto, ho sbattuto la testa tante volte, mi sono fatto male ma non sento più dolore. L'impresa rimane nella mia psiche, ma distaccata. Le cose passano, soprattutto nel calcio, se non sei pronto a parare gli effetti sei morto: vivere di nostalgia non è possibile e non è giusto".