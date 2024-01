Juventus-Salernitana, Inzaghi: “Non dobbiamo abbatterci, domenica lo stadio aiuterà”

La Juventus ha demolito sotto ogni aspetto una Salernitana che era anche riuscita a passare in vantaggio al secondo minuto, con il gol di Ikwuemesi . Da lì in avanti la squadra di Allegri ha preso in mano la partita e messo a segno la bellezza di sei reti. Infatti, sono i bianconeri che si prendono il passaggio del turno in Coppa Italia , nel quale incontreranno la favola Frosinone , ai quarti di finale. Mentre, Filippo Inzaghi e le sua banda dovranno subito archiviare questa brutta prova e proiettarsi sul campionato, che al momento li vede ultimi in classifica, nonostante gli ultimi risultati positivi. Ai microfoni di Mediaset, questo il commento del tecnico di Piacenza sulla prestazione della squadra campana, in quel dell'Allianz Stadium:

“La Juve era in un’otima giornata. Veniamo da un periodo stupendo e non dobbiamo abbatterci per stasera. Ho dovuto fare anche dei cambi forzati: non era semplice per quelli che hanno giocato stasera. Domenica all’Arechi rientreranno Fazio e Candreva e daranno tanta forza a questa squadra. A loro non potevamo chiedere di giocare sia giovedì che domenica, considerando anche l’età che anno. È stato difficile per chi ha giocato meno disputare questa partita. Abbiamo dato minutaggio a chi finora ha giocato pochissimo. La Juve domenica? Partite facili non ce ne sono, ma siamo stati in grado di battere la Lazio e l’Hellas Verona e di pareggiare con il Milan. Mi preoccupa poco l’avversario ma se la Juve indovina la partita sono guai. Domenica saremo quelli che nelle ultime partite hanno fatto qualcosa di molto valido. Noi avremo il nostro stadio, che ci darà una mano per fare una grande impresa“.