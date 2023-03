Juventus NexGen-Vicenza, Modesto: “Vittoria che ci da autostima. Lo stadio…”

Il Vicenza guadagna un'importante vittoria nella finale di andata di Coppa Italia Serie C . La compagine biancorossa espugna l'Allianz Stadium" contro la Juventus NextGen , con le reti di Stramaccioni e Jimenez, intervellata dal gol di Illing-Junior . Al termine del match, il tecnico del Vicenza Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Partita veramente bella, entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Nella Juve qualcuno gioca anche in prima squadra, gara belle giocata sui duelli. Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo l’1-1, non siamo stati fortunati perché di occasioni ne abbiamo avute. Questa vittoria ci fa andare a casa con un’autostima importante, i ragazzi non hanno avuto nessun timore in uno stadio di questo tipo"-