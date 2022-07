Iervolino: “Salernitana, ora sogniamo. Addii Insigne-Koulibaly-Mertens? E’ il calcio”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Salernitana, Danilo Iervolino

"Fatti, non parole. Salernitana salva, poi voglio sognare". Lo ha detto Danilo Iervolino, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Diversi i temi trattati dal presidente della Salernitana: dai possibili colpi di mercato in entrata, agli addii al Napoli di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Ma non solo...

MERCATO E OBIETTIVI -"Manca ancora qualche innesto. Ci stiamo lavorando. Siamo quelli che fanno i fatti e non le parole. Arriveranno ancora rinforzi. Obiettivi? Salvare la squadra per il 2° anno di fila sarebbe già un bel traguardo. Nel giro di due anni però vorrei essere dall'altra parte della classifica. Addio al sogno Cavani? Edinson è un discorso chiuso: cerca squadre che militano in Champions. Stiamo prendendo giocatori che possano diventare il nuovo Cavani", le sue parole.

SERIE A -"Favorite per lo scudetto? In pole ci sono cinque squadre alla pari: Juventus, Milan, Napoli, Inter e Roma. Naturalmente a fine mercato il discorso potrebbe cambiare. Gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens? Gli addii sono sempre dolorosi, ma questo è il calcio. E' sport, agonismo. Si va avanti e c'è bisogno sempre di nuovi stimoli. Capisco che finisca un ciclo. Ciò che resta è la storia della squadra e i tifosi. Il resto è tutto di passaggio. De Laurentiis? Non esprimo giudizi sugli altri. Penso solo a Salerno e alla Salernitana. Mi prende tutte le energie, le passioni e il mio tempo", ha concluso.