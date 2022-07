Salernitana-Galatasaray 1-1: apre Botheim e risponde Seferovic: pari per Nicola

Granata in campo con il classico 3-5-2. Sepe in porta, Pirola, Motoc e Fazio in difesa, sulle fasce Kechrida e Bradaric con al centro Bohinen, Cavion e Lassana Coulibaly; in attacco i due nuovi arrivati, Valencia e Botheim. Salernitana in vantaggio dopo con il norvegese ex Bodo Glimt, che dopo undici minuti sblocca il risultato con un'azione personale in area di rigore. Il pari dei turchi arriva allo scadere del primo tempo con la rete di Seferovic. Tanti cambi ma pochi sussulti da entrambe le parti nella ripresa, unica occasione pericolosa è per la Salernitana con Boultam, ma la conclusione termina altissima da buona posizione.