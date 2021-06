Caso Salernitana, Gravina avverte Lotito: “Evitiamo furbate e scorciatoie”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc in merito alla situazione relativa alla doppia di Lazio e Salernitana

"Il caso Eriksen deve insegnarci qualcosa: renderemo obbligatori corsi di primo soccorso per tutti i calciatori professionisti".

E' l'annuncio del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina . Diversi sono stati i temi trattati dal numero uno della Figc , che è tornato a parlare anche del caso Salernitana . Il presidente di Lazio e Salernitana , Claudio Lotito , infatti, dovrà trovare una soluzione entro il prossimo 25 giugno per risolvere il problema della doppia proprietà ed iscrivere la compagine campana al campionato di Serie A .

"Non ho avuto interazioni con Lotito e questo mi preoccupa. Ci sono regole e norme chiare, che non ammettono interpretazioni fantasiose. Il trust è un istituto che stiamo riscoprendo negli ultimi giorni. Un trust vero, con determinati paletti, è ammesso. Altri scenari no, e chi ha altre idee rischia un brutto risveglio. Mi appello al senso di responsabilità di chi oggi può decidere che campionato potrà disputare la Salernitana. Evitiamo furbate e scorciatoie, altrimenti qualcuno rischia un brutto risveglio", sono state le sue parole.