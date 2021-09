Calciomercato, la Salernitana tenta Ribery: anche l’Hellas Verona sull’ex Fiorentina

Franck Ribery cerca una nuova squadra dopo la fine dell'esperienza con la Fiorentina. Il 38enne attaccante francese vuole ancora mettersi in gioco nel massimo campionato italiano, con la Salernitana in pole tra le varie offerte ricevute

La Salernitana prova quindi a convincere Franck Ribery , jolly offensivo francese ex Bayern Monaco e Fiorentina , a vestire la maglia granata. Come riporta Sky Sport, nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra l'entourage del francese e la dirigenza campana. Ribery mantiene però i contatti anche con l 'Hellas Verona del patron Setti , nonostante la Salernitana abbia presentato un'offerta interessante per l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Lille , profilo di alto lignaggio conteso dai due club che militano in massima serie e non solo.

Franck Ribery ha trascorso le ultime due stagioni nella Fiorentina, collezionando in totale 51 presenze in maglia viola. Alla scadenza del suo contratto, fissta il 30 giugno 2021, non ha trovato l'intesa per il rinnovo con in club di Rocco Commisso, aprendo diversi scenari per il suo futuro ma senza riuscire concretizzare un trasferimento entro la fine della sessione estiva.