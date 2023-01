Atalanta-Salernitana, Nicola: “Partita sbagliata. Confronto con società? Ci sarà…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Salernitana al termine del match

Dopo la debacle sportiva subita in quel del Gewiss Stadium, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico della Salernitana ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A contro l'Atalanta, terminata con il risultato di 8-2.

“Credo che quella di oggi sia la partita che abbiamo sbagliato clamorosamente come atteggiamento e forza mentale. Se vieni su questi campi e concedi palle gol con facilità subisci, dobbiamo recriminarci di non aver fatto una partita giusta a livello nervoso. Quello che conta è riconoscere di aver tappato la partita e mettersi sotto a lavorare, non ci sono altre scorciatoie se non ammettere di non aver fatto una partita all’altezza”.

Due punti nelle ultime sei partite: “C’è stata la sosta di mezzo, io parlo da quando siamo ripartiti: abbiamo incontrato Milan, Torino e Atalanta, sicuramente avversari di valore. Contro Torino e Milan avevamo fatto una partita dignitosa, oggi no. Avevamo dimostrato di poter fare bene anche contro la Juventus, sicuramente non possiamo approcciare come oggi”.

Dirigenza: “Io commento la partita. poi ci sarà modo e tempo per confrontarsi con la società ma lo facciamo sempre. A me interessano le partite e i punti, quella di oggi è stata una partita da non fare. Noi vogliamo sempre salvarci senza fatica, ma quando giochi così di fatica ne fai parecchia. Dobbiamo essere lucidi e capire che ci possono essere momenti difficili, non ho problemi ad ammettere di aver sbagliato la partita.

Rapporto con la società cambiato?:“Io questo non te lo so dire, con la società mi confronto quotidianamente, non spendo il tempo a pensare a certe cose, quello che mi interessa è lavorare con la consapevolezza del momento”.