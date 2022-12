Alanyaspor-Salernitana 3-1: ko per la formazione di Nicola. Bonazzoli illude…

Salernitana sconfitta per 3-1 nel test amichevole contro l'Alanyaspor. La sintesi

Lungo stop per il campionato di Serie A in virtù degli impegni delle nazionali ai Mondiali di Qatar 2022. Quest'oggi due le formazioni italiane impegnate in altrettanti test amichevoli in programma in Turchia. Alanyaspor-Salernitana e AdanaDemirspor-Sampdoria in scena questo pomeriggio contro le due rispettive rivali che militano nella Super Lig, massimo campionato turco.

Nella gara andata in scena alle ore 14:00, sconfitta di misura per la Salernitana guidata da Davide Nicola, che ha rimediato un ko esterno per 3-1 nel test amichevole contro i rivali turchi. Iniziale vantaggio per la compagine granata che al 9' della prima frazione di gioco ha trovato la rete del momentaneo 0-1 grazie al gol di Federico Bonazzoli. Venti minuti più tardi, al 29', la rete del pari dei turchi messa a segno da Ahmed Hassan che porta i padroni di casa sul risultato di 1-1 fino al termine del primo tempo di gioco.

Nella ripresa, bastano pochissimi minuti all'Alanyaspor guidato dall'italiano Francesco Farioli per ribaltare a proprio favore le sorti del test amichevole grazie al gol messo a segno al 3' del secondo tempo da Efecan Karaca. Padroni di casa che chiudono la pratica Salernitana al 91' con la rete di Doumbia che timbra la terza marcatura per i turchi, portando i padroni di casa sul risultato finale di 3-1.

ALANYASPOR-SALERNITANA - FORMAZIONI UFFICIALI E TABELLINO DELLA GARA — ALANYASPOR (3-4-2-1): Runarsson, Furkan Bayir, Umut Gunes (86′ Gulay), Efecan Karaca, Fer, Cavaleiro (61′ Efkan Bekiroglu), Fatih Aksoy (86′ Rassoul) (46′ Balkovec), Candeias (73′ Ferhat), Yusuf Ozdemir (72′ Eduardo), Ahmed Hassan (72′ Oguz Aydin), Lusamba (61′ Doumbia). A disp: Musa Koc, Yusuf Karagoz, Umit Akdag, Mert Torlak, Cagan Erciyas. All: Farioli.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Lovato (45′ Daniliuc), Radovanovic (70′ Pirola), Fazio (82′ Motoc) ; Sambia (45′ Candreva), Capezzi, Bohinen (45′ Kastanos), Vilhena (82′ Iervolino), Bradaric (45’Lassana Coulibaly); Valencia (70′ Kristoffersen), Bonazzoli (45′ Botheim). A disp: Sorrentino, Sy, Orlando. All: Nicola.

ARBITRO: Ramazan Doganay (Akilli/Soyler. IV ufficiale: Guner)

AMMONITI: 74′ Daniliuc, 83′ Ferhat

MARCATORI: 9′ Bonazzoli, 28′ Hassan, 48' (st) Karaca, 93′ Doumbia