Vitesse-Roma, formazioni ufficiali: Mourinho con Abraham anche in Conference League

Le formazioni ufficiali di Vitesse-Roma, gara valevole per gli ottavi di finale di Conference league, in programma al GelreDome di Arnehm alle 18.45

Tutto pronto al GelreDome di Arnehm per la sfida Vitesse-Roma, match valevole per gli ottavi di finale di Conference League, in programma alle 18.45. Mourinho schiera dal 1' Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles e Sergio Oliveira, mentre il tridente sarà formato da Zaniolo, Abraham e Mkhitaryan. Letsch risponde con il 4-3-3: davanti ci saranno Grbic, Openda e Bero. In difesa c'è Rasmussen, ex giocatore dell'Empoli di proprietà della Fiorentina.