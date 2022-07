Tottenham-Roma, Conte e la sfida a Mourinho: “Nessuna ruggine, tra noi c’è rispetto”

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha precisato gli estremi della sua rivalità calcistica con lo Special One, non portando alcun rancore di sorta per eventi che ormai appartengono al passato. "“Ma no, non c’è più nessuna ruggine con Mourinho - esordisce l'ex tecnico dell'Inter -. Ora ci rispettiamo a vicenda, sinceramente. E domani ci saluteremo normalmente. Siamo felici di giocare contro una grande squadra come la Roma. Entrambi stiamo lavorando bene e quindi può essere un buon paragone. Noi ce la dobbiamo vedere con Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre i giallorossi con squadre importanti come Inter, Milan e Juve. Conference League? Non ho trovato leale da parte della Uefa estrometterci dal torneo. Siamo stati esclusi non per volontà nostra, ma perché non si è trovata una data per giocare a causa del Covid. Non è stato onesto per il club e i calciatori. Potevamo essere protagonisti e arrivare fino in fondo. Visto che non l’abbiamo vinta noi, comunque, sono contento che l’abbia vinta la Roma".