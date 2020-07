Torino-Roma, Longo: “Il gruppo è vivo, abbiamo un obiettivo. Futuro? Rispondo così”

Il Torino cede alla Roma nell’ultima gara casalinga della stagione 2019/2020.

I granata hanno disputato un girone di ritorno davvero negativo, ma nonostante tutto sono riusciti a raggiungere quella salvezza che non era di certo l’obiettivo primario del club. Il tecnico dei piemontesi, Moreno Longo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la stagione dei suoi.

“Il gruppo è vivo, abbiamo giocato a viso aperto contro la Roma restando in partita fino all’ultimo secondo con le energie rimaste. Non molleremo neanche nell’ultima partita. Scenderemo in campo per vincere. Futuro? Sono orgoglioso di aver centrato un obiettivo importante che permetterà alla società di riprogrammare. La società sta facendo le sue valutazioni. Qualora fossi scelto è giusto che vengano ascoltate le mie richieste. Se verranno fatte altre scelte, rispetterò la decisione”.