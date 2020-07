Torino-Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere l’Europa League. Zaniolo? Contro la Juve dal 1′”

La Roma si prende il quinto posto e di conseguenza il diritto a partecipare alla prossima EL senza passare dai preliminari.

I giallorossi hanno superato per 3-2 i trasferta il Torino e tenuto a distanza il Milan che ad ora resta dietro con 4 punti da recuperare a una giornata dal termine. Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

“La squadra è molto sicura, oggi abbiamo creato tante occasioni per fare risultato. Adesso c’è la partita contro la Juventus ma dobbiamo iniziare a pensare al match contro il Siviglia. Abbiamo giocato con questo sistema anche all’andata contro l’Atalanta. A me piace maggiormente il 4-2-3-1 ma la squadra sta rispondendo molto bene al 3-4-2-1. Europa League? Tutti i nostri tifosi ci chiedono di vincere il trofeo, noi abbiamo voglia ma sappiamo che non sarà facile. Il Siviglia ha vinto 5 volte la competizione, prima pensiamo a loro e poi vediamo cosa può succedere. Zaniolo? Penso che possa giocare da titolare contro la Juventus. Ho parlato molto con lui prima di questa gara e mi ha detto che ancora non se la sentiva, ma credo che nella prossima possa avere più spazio”.