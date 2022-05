Torino-Roma 0-3: Abraham e Pellegrini battono Juric. Mourinho in Europa League

Il match valido per la trentottesima giornata di Serie A in programma questa sera tra Torino e Roma, termina 0-3. Decisive le reti: Abraham e Pellegrini

Anticipo del venerdì della trentottesima ed ultima giornata di Serie A, che ha visto sfidarsi la compagine giallorossa allenata da José Mourinho e la formazione granata guidata da Juric. Per i capitolini un piazzamento europeo da confermare, tutt'altro per quanto concerne il Torino, ormai sicuro della permanenza nel massimo campionato italiano da diversi mesi. Il risultato finale di 0-3 a favore dei giallorossi, grazie alle reti di Abraham e Pellegrini, garantisce il sesto posto che vale la qualificazione alla prossima Europa League. Una vittoria che da morale in vista della decisiva finale di Conference League in programma giovedì 25 maggio, in cui gli uomini del tecnico portoghese affronteranno il Feyenoord.