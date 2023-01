Spezia-Roma 0-2: El Shaarawy ed Abraham trascinano Mourinho verso la Champions League

Senza Zaniolo, che ha chiesto di non essere convocato per questioni di mercato, e Pellegrini, in panchina per un lieve affaticamento muscolare, la Roma vince con autorità allo stadio Picco grazie ai gol di El Shaarawy a fine primo tempo e di Tammy Abraham in apertura di ripresa. Dybala ispira entrambe le reti giallorosse. Mourinho si gode la zona Champions agganciando l'Inter in classifica e staccando per il momento Atalanta e Lazio. Di seguito la classifica completa: