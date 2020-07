SPAL-Roma, Fonseca spegne le voci di mercato: “Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini”

Vittoria straripante per la Roma.

Sul campo dello stadio Paolo Mazza è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Roma, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A: i giallorossi hanno trionfato 6 a 1 grazie ai gol di Nikola Kalinic, Carles Perez, Aleksandar Kolarov, Nicolò Zaniolo e la doppietta di Bruno Peres.

Al termine del match il tecnico del club capitolino, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Zaniolo? Sì è stato importante. I giocatori che sono entrati l’hanno fatto bene e hanno lavorato molto per la squadra. L’importante è che chi entra corre e fa bene, con l’atteggiamento giusto, come oggi. Non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini. Sono importanti per il futuro della Roma. Non c’è nessun problema con Zaniolo, è un talento ed è importante per la Roma. Non è giusto creare tutta questa pressione su di lui, né su Pellegrini. Sono giovani. Dobbiamo crescere Zaniolo con equilibrio, ma è un giocatore di grande talento“.