Serie A, Totti: “Credo che il campionato non riprenderà, sarà un caos. Acquistare la Roma? Adesso costa meno”

Francesco Totti e Luca Toni si sono soffermati sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A.

L’ex capitano della Roma, durante una diretta instagram insieme all’ex attaccante di Fiorentina e Palermo, ha parlato dell’eventuale ripresa del massimo campionato.

“Sarà un bel casino. Secondo me qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio ma il campionato non riprenderà. E anche a luglio sarà complicato riprendere. Ho fatto un corso da manager a Roma e uno da agente a Londra, ho preso il patentino. Mi piace perché sto nel calcio, girerò il mondo per cercare nuovi talenti. Acquistare la Roma? Adesso costa meno (ride ndr). Hai nostalgia? Beh hai nominato la Roma. Per un attimo mi hai fatto tremare”.

