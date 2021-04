Serie A, Torino-Roma: Sirigu out, Belotti-Sanabria tandem offensivo. Fonseca con Pedro e Mayoral. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Torino–Roma, match della 31a giornata del campionato di serie A.

La squadra granata è reduce dal pareggio nel derby contro la Juventus e dalla vittoria contro L’Udinese e, contro i giallorossi, vuole proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi anche per tenere a distanza il Cagliari, vittorioso nell’anticipo contro il Parma. La Roma, invece, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Bologna e in settimana ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax.

TORINO (3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 7, Lukic, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 9 Belotti, 19 Sanabria.

A disp.: 19 Ujkani, 90 Sava, 13 Rodriguez, 99 Buongiorno, 29 Murru, 17 Singo, 4 Lyanco, 10 Gojak, 77 Linetty, 88 Rincòn,, 11 Zaza, 8 Baselli, 26 Bonazzoli.

All.: Davide Nicola

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 20 Fazio, 4 Cristante, 3 Ibanez; 19 Reynolds, 17 Veretout, 14 Villar, 33 Bruno Peres; 31 Carles Perez, 11 Pedro; 21 Mayoral.

A disp.: 13 Pau Lopez, 67 Fuzato, 18 Santon, 23 Mancini, 5 Jesus, 2 Karsdorp, 61 Calafiori, 27 Pastore, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko.