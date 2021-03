Serie A, Roma-Napoli: Gattuso sceglie Mertens, Fonseca con Dzeko davanti a Pedro-El Shaarawy. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Roma–Napoli.

Alle 20.45 andrà in scena il posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Roma-Napoli, sfida in chiave Champions League, con entrambe le compagini a quota 50 punti in classifica, a -5 dall’Atalanta, quarta in classifica, dopo il successo nel lunch match contro il Verona. Queste le formazioni della gara in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.45.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.