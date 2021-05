Serie A Roma-Lazio: Le formazioni ufficiali del derby dell'”Olimpico”

Tutto pronto all’“Olimpico” per il derby, Roma–Lazio.

È un derby dal sapore d’Europa quello che vedrà di fronte Roma e Lazio nella trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi, con il tecnico Paulo Fonseca alla sua ultima gara da allenatore all’Olimpico, necessitano dei tre punti per consolidare il settimo posto in classifica e cancellare la netta sconfitta per 3-0 nel match d’andata. I biancocelesti guidati da coach Simone Inzaghi, invece, si giocano le residue speranze per rientrare nella lotta Champions League. Calcio d’inizio ore 20.45 (CLICCA QUI PER LA DIRETTA TESTUALE).

DI SEGUITO I DUE 11 CHE SCENDERANNO IN CAMPO.

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Ibanez, Darboe, Cristante; Karsdorp, Peres, Pellegrini , Mkhiraryan, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All.: S. Inzaghi