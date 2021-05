Serie A, Roma-Lazio 2-0: Mkhitaryan e Pedro, i biancocelesti dicono addio alla Champions League. La classifica

Termina 2-0 il Derby della Capitale, Roma–Lazio.

Successo della Roma nella “sfida delle sfide”, contro la Lazio. I giallorossi si tolgono la soddisfazione di tornare al successo con un gol per tempo. Al 42′ è Mkhitaryan a regalare il sorriso al tecnico Paulo Fonseca, per il vantaggio giallorosso. Nella ripresa, Pedro in gol al 78′, realizza la rete del definitivo 2-0 per la Roma, azzerando le residue speranze Champions League dei biancocelesti che chiudono la gara in dieci, dopo l’espulsione del difensore centrale, Acerbi. La squadra di Simone Inzaghi martedì recupererà la gara della venticinquesima giornata contro il Torino senza obiettivi da raggiungere, prima di chiudere il campionato in casa del Sassuolo. il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, invece, farà la sua ultima apparizione sulla panchina capitolina, nel match contro lo Spezia.

