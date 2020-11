Serie A, Roma: ladri in casa di Paulo Fonseca, bottino da 100 mila euro

Paulo Fonseca il furto subito nella propria villa a Roma.

Il tecnico del club giallorosso è stato derubato da alcuni malviventi che, mentre era in corso la sfida di Europa League tra a Roma e il Cska Sofia, hanno svaligiato l’abitazione dell’allenatore portoghese. I ladri sono entrati nella villa del lusitano da una porta finestra dopo aver recato danni consistenti al cancello d’entrata, la denuncia è arrivata la mattina di sabato 31 ottobre. Il bottino sarebbe pari a 100 mila euro ossia il valore dei tre rolex e dei diversi oggetti preziosi sottratti all’ex Shakhtar Donetsk. I giallorossi nel frattempo si preparano alla sfida di campionato contro la Fiorentina di Beppe Iachini che questo pomeriggio sarà ospite della Roma. La volontà è quella di riscattarsi dopo il deludente pareggio in Europa contro i più che modesti bulgari, che hanno fermato l’attacco romanista. In campionato la situazione è diversa con gli uomini di Fonseca che sono reduci dal rocambolesco 3-3 in casa del Milan che ha confermato il momento positivo di entrambe le compagini.

