Serie A, Roma-Inter: Sanchez-Lautaro dal 1°, fuori Smalling e Lukaku. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Roma-Inter.

Manca sempre meno al big match di questa sera tra giallorossi e nerazzurri che, questa sera, si affronteranno all’Olimpico nella sfida valida per la 34^ giornata di Serie A. Fonseca con Bruno Peres e Diawarà al 1°, Conte con Barella e Brozovic alle spalle di Sanchez e Lautaro in un match in cui è vietato sbagliare. Un successo, infatti, permetterebbe all’Inter di tenere il passo della Juventus rimanendo in corsa per lo scudetto. Stesso obiettivo per la Roma, in cerca di punti per blindare il quinto posto e tenere così a bada l’eventuale ritorno di Napoli e Milan.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte