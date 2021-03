Serie A, Luis Campos fa chiarezza: “Sogno un giorno di poter lavorare per la Roma. Juventus-Porto? Ecco chi passa”

Dopo l’addio di Gianluca Petrachi, la dirigenza della Roma per il ruolo di direttore sportivo ha contattato diversi nomi.

Alla fine la scelta è caduta su Tiago Pinto, ma nella lista c’era anche Luis Campos ex ds del Lille, e attualmente libero. Quest’ultimo è stato accostato diverse volte nell’arco della sua carriera alla società capitolina, senza però riuscire mai a collaborare. Nelle ultime ore il portoghese è stato intervistato da Tele Radio Stereo dove ha parlato a 360 gradi delle sue esperienze in carriera e dei suoi obiettivi futuri.

Nonostante Luis Campos non abbia mai avuto la possibilità di lavorare con la Roma, apprezza la città e la piazza, e spera un giorno di poter lavorare nella società giallorossa: “La storia della città di Roma e del club sono una delle più belle interessanti del mondo. La Roma non mi ha mai incrociato in un buon momento, magari un giorno potrà succedere. Mi sono sempre piaciuti il paese, la cultura, la cucina e anche il calcio, particolare e speciale. E’ un calcio molto tattico, con grandi allenatori e giocatori, spero un giorno di avere l’opportunità di vivere questa esperienza che immagino sia fantastica. Vorrei essere l’architetto di una grande squadra italiana, di solito le italiane che vincono in patria vincono ovunque nel mondo. Dirigere un club grande come la Roma in questo momento di pandemia non è facile, le auguro tutto il meglio”.

L’ex Real Madrid esprime la sua opinione sulla Juventus e sulle possibilità di passaggio del turno in Champions League contro il Porto: “Seguo ogni partita con attenzione, la Juventus ha valori più importanti rispetto al Porto, che però ha un gran cuore e può creare problemi a tutti. Però è anche vero che la Juve è meno forte rispetto al solito. Bayern e City sono le favorite ma Barcellona e Real Madrid possono arrivare”.