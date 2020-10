Serie A, la Roma scende in campo contro il Covid-19: la nuova iniziativa del club. I dettagli

Nuova iniziativa anti-Covid della Roma.

Dopo la distribuzione di pacchi per gli over 75, di beni di prima necessità e di dispositivi medici ad Ospedali e parrocchie romani, Il club giallorosso scende ancora in campo per contrastare la diffusione del Covid-19. Questa, volta, Roma Cares, è pronta a consegnare ben 10.000 mascherine in alcune scuole della Capitale. A comunicarlo tramite i propri canali ufficiali, è stato lo stesso club giallorosso.

“Da domani lo staff di Roma Cares inizierà la consegna di 10.000 mascherine in alcuni istituti scolastici della Capitale. Oltre alla mascherina, gli studenti riceveranno alcune indicazioni utili per contrastare il contagio da Covid-19″.

A sensibilizzare ulteriormente, un videomessaggio di Zaniolo che invita ad indossare la mascherina.