Sassuolo-Roma, Dzeko: “Primo tempo da squadra di serie inferiore, mio centesimo gol amaro. Florenzi? Vi dico la mia”

Edin Dzeko ha realizzato il suo centesimo gol con la maglia della Roma.

Il centravanti bosniaco in forza ai giallorossi ha messo a segno l’ennesima rete con la maglia della compagine della Capitale, una realizzazione che ha lasciato l’amaro in bocca per la sconfitta subita dai suoi in casa del Sassuolo. Le parole dell’attaccante romanista ai microfoni di Dazn.

“Mi piace abbassarmi un po’ e fare il rifinitore, ma in avanti dobbiamo fare qualcosa in più e ammetto che mi piacerebbe ricevere qualche pallone in più. Dobbiamo lavorare su questo e dimenticare al più presto la prestazione di questa sera. La nostra idea di gioco era quella di fare pressing alto ma non lo abbiamo fatto bene e abbiamo subito il Sassuolo, il primo tempo di oggi non è stato da squadra di Serie A o di una squadra che vuole giocare in Champions League. A noi piace tenere il possesso palla a lungo, purtroppo capita che non tutti siano a livello. Dobbiamo continuare a lavorare e ricominciare da zero, oggi abbiamo perso tre punti e quindi dobbiamo subire reagire vincendo in casa contro il Bologna. 100 gol con la Roma? Sicuramente quello a Londra contro il Chelsea, peccato perché mi aspettavo che il mio centesimo gol sarebbe valso una vittoria. Florenzi? È stato un giocatore importante per noi ma ha scelto questa squadra per potersi guadagnare Euro 2020, giusto che sia andato. Speriamo che faccia bene a Valencia e poi a giugno si vedrà”.

