Sassuolo-Roma 1-1: al “Mapei Stadium” Pinamonti risponde ad Abraham nel finale

Due gol nel finale e finisce in parità la sfida del Mapei Stadium. Shomurodov e Zalewski vanno vicini alla rete nel primo tempo ma, dopo la parata di Rui Patricio su Traoré, il vantaggio per la Roma lo trova Abraham (entrato nella ripresa) all’80’. Cinque minuti dopo il Sassuolo trova il pareggio con Pinamonti e frena la squadra di Mourinho che sale a 26 punti in classifica.