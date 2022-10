Sampdoria-Roma 0-1: Pellegrini trascina Mourinho. Primo ko per Stanković in Serie A

Allo stadio Luigi Ferrarsi è andata di scena la sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A , tra la nuova Sampdoria di Dejan Stanković e la Roma di José Mourinho . Una match che mette a confronto l'ex Stella Rosa , presente nei panni di calciatore, all'interno dell'incredibile organico di campioni dell' Inter del "Triplete", allora guidata proprio dallo "Special One" , oggi avversario del serbo da tecnico giallorosso.

I capitolini conquistano in terra ligure la terza vittoria consecutiva e salgono al 4° posto in classifica. Decide il gol di Lorenzo Pellegrini ad inizio match, bravo a trasformare il rigore assegnato dopo l’on field review. I blucerchiati provano a reagire ma non creano pericoli concreti dalle parti di Rui Patricio, mentre gli uomini del portoghese mancano il colpo del definitivo 0-2 prima con l'ex Palermo Belotti e poi con il subentrante, Nicolò Zaniolo. Finisce 1-0 per la Roma, la Samp resta ultima a 3 punti