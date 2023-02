Salisburgo-Roma, Mourinho: “Gara dominata, c’è un rigore netto per noi. Dybala…”

Le dichiarazioni di Josè Mourinho, tecnico della Roma

⚽️

Gara sfortunata per la Roma di Mourinho. Nell'andata dei sedicesimi di finale di Conference League i giallorossi perdono di misura in casa del Salisburgo. Dopo una gara dominata e almeno quattro occasioni nitide con Abraham e Belotti, i capitolini subiscono la rete dello svantaggio proprio al novantesimo. Decisivo per gli austriaci il portiere Kohn, che ha tenuto a galla i suoi per l'intero match. Al termine della gara, il tecnico giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo dominato la partita, abbiamo sempre avuto il controllo della partita. È stata gara tranquilla per Rui Patricio, abbiamo sbagliato gol incredibili. C'è un rigore netto per noi nel primo tempo, siamo stati sfortunati nel cambio di arbitro, dato che quello designato non è venuto ed è venuto questo signore qua. Prendere gol all'ultimo minuto è ingiusto ma non c'è niente da fare. Bisogna mettere la palla dentro, se non lo fai c'è questo rischio. Sappiamo chi siamo, conosciamo le nostre qualità, conosciamo i nostri limiti. Quando diamo tutto quello che possiamo dare non ci saranno mai parole negative".

Il tecnico portoghese si sofferma infine sulle condizioni di Paulo Dybala, che al termine del primo tempo ha chiesto di essere sostituito: "Infortunio Dybala? Mi ha detto che non era in condizione per proseguire. In questo momento non so se è un infortunio o precauzione, ma senza Paulo ho cambiato El Shaarawy, che mi dava dinamicità davanti, poi ho messo Belotti. Poi prendiamo gol e non c'è niente da fare"