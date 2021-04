Roma, Zaniolo verso il recupero: Nicolò torna in gruppo con la Primavera. I dettagli

Nicolò Zaniolo oggi è tornato a lavorare in gruppo, ma con la Primavera della Roma.

Nei giorni scorsi, la notizia: slitta il ritorno in campo del giovane talento giallorosso. Dopo essere volato ad Innsbruck dal professor Fink che l’ha operato dopo la seconda rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso settembre, il trequartista ha ricevuto notizie poco confortanti: pur avendo “una muscolatura alle gambe come quella di uno sciatore” (parole di Fink) la sinistra ha circa il 10% in meno di tono muscolare rispetto all’altra. Ragion per cui, lo staff non forzerà i tempi. Le circa tre settimane sottrattegli dal Covid (il giocatore è risultato positivo lo scorso 18 gennaio) sono valse un ritardo di “4-6 settimane”. Ragion per cui, Zaniolo salterà l’Europeo.

Oggi, il ritorno in gruppo. Il percorso di recupero del classe 1999 prevede l’alternanza di lavoro con la Primavera di Alberto De Rossi (senza contrasti) e di allenamenti individuali almeno fino ai primi di maggio, al fine di cercare di recuperare il 10% di forza che manca nel ginocchio operato.