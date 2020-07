Roma, Zaniolo spegne le polemiche: “Amo questa maglia, come quando ti innamori…”

Ore concitate per Zaniolo

È arrivata l’ufficialità della nuova maglia della Roma. A pubblicare sui social la prima immagine definitiva della divisa per la stagione 2020-2021, è stato lo stesso club giallorosso, che oggi ha presentato la nuova casacca insieme ai testimonial Zaniolo e Pellegrini. Una scelta di certo non passata inosservata, dopo le voci circolate legate alla mancata – e poi arrivata – convocazione del classe ’99 in occasione della gara contro la Spal, seguite da alcuni messaggi emblematici pubblicati dallo stesso giocatore tramite il proprio profilo Instagram.

A fare definitivamente chiarezza, spegnendo le polemiche nate negli scorsi giorni, è stato lo stesso giovane centrocampista. Zaniolo, attraverso i propri canali social, ha voluto infatti rendere omaggio alla divisa giallorossa pubblicando una storia su Instagram con un significativo messaggio in cui giura amore eterno ai colori della Roma: “È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E’ la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia“.