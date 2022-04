Roma, Zaniolo: “Leicester? Tipica squadra inglese. Vincere in Europa è un orgoglio”

Le dichiarazioni dell'attaccante della Roma, Zaniolo, il quale crede nel successo europeo dei giallorossi in Conference League

“Contro il Bodo/Glimt è stata la partita perfetta. La mia prima tripletta? L'avevo sognata così. Non l'avevo immaginata. Stadio pieno, 65mila persone e quarti di finale di una coppa europea, partita decisiva dell'anno. Direi che è stata una delle notti più belle della mia carriera. A partire dall'esordio al Bernabeu, la doppietta contro il Porto e questa tripletta contro il Bodo sì, sono le tre notti più significative della mia breve carriera, fino ad ora. Anche perché si tratta di tre notti europee. Mourinho è uno dei più bravi allenatori al mondo. Ha inculcato a tutti l'arte del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo, dell’unirci l'uno per l'altro per portare a casa i risultati. Semifinale contro il Leicester? Corrono tanto, sono una squadra fisica, la classica squadra inglese. Noi però siamo forti, siamo la Roma, abbiamo dimostrato quest'anno di potercela giocare con tutte: non abbiamo paura, andiamo a giocarci la partita con le nostre carte e con i nostri mezzi. Vincere un trofeo sarebbe motivo di grande orgoglio, sarebbe un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Per i tifosi significherebbe tantissimo, come per noi! 14 anni di attesa per un titolo sono un po’ troppo tempo".