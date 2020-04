Roma, Zaniolo: “Io una bandiera come Totti, ma senza la 10. Innamorato di questi colori”

Il desiderio di Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista offensivo della Roma ha dimostrato negli ultimi anni di essere indiscutibilmente uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, grazie alla sua straordinaria tecnica e alla sua freddezza nel decidere incontri importanti nonostante la giovanissima età.

Roma, senti Panucci: “Zaniolo un predestinato. De Rossi alla guida dei giallorossi? Voglio farlo prima io”

Dopo il brutto infortunio subito in occasione della sfida di campionato contro la Juventus, Zaniolo ha iniziato il faticoso recupero per ritornare al top della forma fisica, al fine di ritornare in campo il prima possibile. A causa dell’emergenza Coronavirus inoltre, l’Europeo è stato spostato all’estate del 2021, il che permetterà quasi sicuramente al giocatore di poter partire insieme all’Italia di Roberto Mancini. Inoltre, al momento non è ancora chiara quale sarà la data in cui ripartirà la stagione, e Nicolò potrebbe addirittura riuscire a terminare l’attuale stagione dando tutto il suo aiuto ai suoi compagni di squadra.

Roma, Zaniolo scopre le carte: “Ho deciso il mio futuro, tornerò più forte di prima. Taglio stipendi? Vi dico la mia”

Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il gioiello giallorosso ha espresso il suo desiderio di seguire le orme di Francesco Totti e diventare una bandiera del club capitolino, nonostante le tantissime richieste arrivate dai top club europei: “Totti per me è l’idolo di Roma, il simbolo della città. Calciatori come lui o Daniele De Rossi sono difficili da eguagliare. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, anche se in questo momento non devo pensare a questo: il mio unico obiettivo adesso deve essere quello di rientrare in campo e far divertire i tifosi. Vedremo quello che succederà anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a Roma, perché questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa società. Prendere la maglia numero 10? No, impossibile. Il mio numero è il 22 e sono felice con quello“.