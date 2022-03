Roma-Vitesse, probabili formazioni: Mou vuole i quarti, dentro Zalewski e Pellegrini

Quasi tutto pronto per la sfida valida per gli ottavi di ritorno di Conference League tra Roma e Vitesse

La Roma va a caccia dei quarti di finale di Conference League, di fronte un Vitesse quanto mai agguerrito che arriva all'Olimpico per giocarsi la qualificazione. Niente risultati scontati, soprattutto in ragione di un margine di vantaggio presente ma ridotto rispetto alla gara d'andata in Olanda, terminata con il punteggio di 0-1 in favore dei giallorossi grazie al gol di Sergio Oliveira. Il faro portoghese della formazione di Mourinho non sarà presente all'interno del suo centrocampo a causa dell'espulsione rimediata proprio nella gara d'andata, con lo Special One che ritrova però Pellegrini dal primo minuto anche in Coppa ed è pronto a schierarlo insieme a Cristante e Mkhitaryan al centro della mediana.