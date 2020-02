Roma, Villar si presenta: “Mi piace giocare da ‘8’. Chili persi? Vi racconto cosa è successo”

Il nuovo difensore della Roma.

Durante la sessione invernale di calciomercato il club giallorosso si è rinforzato piazzando alcuni colpi a sorpresa, scommesse che potrebbero rivelarsi molto importanti nel futuro. Oltre a Carles Perez, attaccante del Barcellona, e Ibañez arrivato dall’Atalanta, la società capitolona ha sborsato 4 milioni di euro all’Elche, che attualmente milita nella Segunda Division, per Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe ’98.

VIDEO Calciomercato Roma, Villar è giallorosso: le immagini del suo arrivo a Fiumicino

Nella giornata odierna il giocatore ha tenuto la classica conferenza di presentazione insieme ai suoi due nuovi compagni di squadra. Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare tutti per l’accoglienza che abbiamo ricevuto. Splendida, da parte di tutti, che ci stanno aiutando. L’ambientamento procede bene, ho molta voglia di lavorare. Ruolo? Forse la posizione nella quale mi sento a più agio è in mezzo al campo, da ‘8’, con un mediano difensivo accanto. Ma ho giocato in più ruoli a centrocampo. Diawara è un grande giocatore, siamo dispiaciuti per lui. La pressione c’è in ogni grande club, noi calciatori siamo abituati. Chi non riesce a gestirla, è giusto si dedichi ad altro come ha detto Fonseca. Vengo da una squadra di seconda divisione. Il passaggio alla Roma è un salto grande ma mi sento pronto per affrontarlo. Ho fiducia. Siamo appena arrivati, stiamo ancora cercando casa. Adesso tocca a noi lavorare duro per dimostrare di essere giocatori importanti ed essere scrupolosi nel vivere il calcio 24 ore al giorno“.

Il suo ex allenatore aveva affermato che il giocatore aveva perso due chili prima della sua partenza per la Roma, una situazione che Villar ha chiarito durante la conferenza: “È vero che è successo, tra il 20 e il 30 gennaio. Sono giornate frenetiche, è stato molto tutto un po’ strano. L’operazione non si riusciva a chiudere, per fortuna poi tutto si è risolto“,