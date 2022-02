Roma-Verona, rimonta dei capitolini: all’Olimpico è 2-2, in gol Volpato e Bove

Termina in pareggio la gara tra Roma e Verona, valida per la 26a giornata di Serie A. Rimonta giallorossa dopo il vantaggio degli ospiti

La Roma pareggia in emergenza contro il Verona, nella gara valida per la 26a giornata di Serie A. All'Olimpico doppio vantaggio gialloblu nel primo tempo, nella ripresa Mourinho la pareggia con due giovani della primavera, subentrati a partita in corso.

Cinque minuti di gara e il Verona è già avanti con Antonin Barak, il centrocampista ceco riceve dentro l'area e scarica alle spalle di Rui Patricio. Al ventesimo arriva il raddoppio degli uomini di Tudor, Caprari va via e lascia a Tameze che calcia e firma il 2-0 gialloblu. Nel finale di primo tempo lungo consulto al VAR per esaminare la posizione di Simeone sul possibile tris del Verona, la rete dell'argentino viene però annullata per fuorigioco.

Nella ripresa primo tiro pericoloso della Roma con Veretout, il suo destro esce però di poco a lato del palo difenso da Montipò. Al minuto 65 i capitolini accorciano le distanze con la rete del nuovo entrato Volpato, il giovane attaccante della primavera giallorossa raccoglie la sfera al limite dell'area e firma il primo gol in Serie A. La svolta per la Roma arriva poco prima del novantesimo, l'altro giovane nuovo entrato, Edoardo Bove, sigla il pari da dentro l'area di rigore. Nei quattro minuti di recupero, espulsione per il tecnico Josè Mourinho.