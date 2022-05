Roma-Venezia 1-1: lagunari in B ma con orgoglio. Shomurodov regala 1 punto a Mourinho

Uno a uno, è questo il risultato del match Roma-Venezia. Nella sfida della 37ª giornata di Serie A, Mourinho sorride grazie al gol di Shomurodov che risponde alla rete di Okereke. Laginari in B ma ma con orgoglio

Anticipo serale della trentasettesima e penultima giornata di Serie A, che ha visto sfidarsi la compagine giallorossa allenata da José Mourinho e la formazione lagunare guidata da Soncin. Giallorossi subito in svantaggio contro gli arancioneroverdi, che nonostante la matematica retrocessione in Serie B determinata dal pari tra Empoli e Salernitana (1-1) andata in scena nel pomeriggio, trovano il gol dello 0-1 con Okereke al 1'.