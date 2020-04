Roma, ufficiale: Fonseca, i calciatori e lo staff rinunciano a quattro mesi di stipendio

Dopo la Juventus e il Parma anche i calciatori della Roma hanno detto sì al taglio degli stipendi.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Edin Dzeko e compagni hanno deciso di tagliarsi quattro mesi di stipendio se il campionato di Serie A non dovesse ripartire. In caso di ripresa, invece, due mesi e mezzo saranno spalmati negli stipendi delle prossime stagioni. “I calciatori dell’AS Roma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19”, l’annuncio del club giallorosso.

Ma non solo; i giocatori avrebbero deciso anche di aiutare i dipendenti di Trigoria che sono finiti in queste settimane in cassa integrazione, così come il tecnico Paulo Fonseca. Per la Roma significa risparmiare sul bilancio in essere circa 50 milioni di euro e doverne restituire una quarantina nelle annate future.